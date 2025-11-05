Greenfire Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenfire Resources hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenfire Resources ein EPS von 0,620 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 135,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at