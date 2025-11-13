GreenFirst Forest Products: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GreenFirst Forest Products hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,54 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,490 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,82 Prozent auf 70,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at