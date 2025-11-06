Greenville Federal Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Greenville Federal Financial gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Greenville Federal Financial -0,110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at