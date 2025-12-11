|
Griechischer Finanzminister zum Chef der Eurogruppe gewählt
DOW JONES--Der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis wird neuer Chef des Rats der Finanzminister des Euroraums (Eurogruppe). Er sei von der Eurogruppe gewählt worden und trete sein Amt am Freitag an, teilte der Rat mit. Seine Amtszeit hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Er folgt auf Paschal Donohoe, der im November seinen Rücktritt als irischer Finanzminister und damit auch als Präsident der Eurogruppe erklärt hatte.
