Grifols: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Grifols ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Grifols die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Grifols mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at