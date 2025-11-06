Grocery Outlet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grocery Outlet hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent auf 1,17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at