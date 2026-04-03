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03.04.2026 06:31:29
Groupe Dynamite präsentierte Quartalsergebnisse
Groupe Dynamite hat am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,72 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Groupe Dynamite 0,290 CAD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Groupe Dynamite mit einem Umsatz von insgesamt 394,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 45,05 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,33 CAD. Im Vorjahr waren 1,26 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,31 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 958,52 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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