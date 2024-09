GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi veröffentlichte am 16.09.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,20 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi mit einem Umsatz von insgesamt 116,5 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 149,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at