GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
18.11.2025 07:00:00
GSK and Fleming Initiative scientists unite to target AMR with advanced AI
£45m GSK funding allocated to 6 new research programmes combining expertise and using cutting edge AI technology to accelerate AMR research.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
