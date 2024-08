GT World Challenge Europe: Dries Vanthoor und Charles Weerts verteidigen mit Sieg und Podium die Gesamtführung.

Der Kampf um den Titel in der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS hat sich am vorletzten Rennwochenende des Sprint Cups in Magny-Cours (FRA) weiter zugespitzt. Die BMW M Team WRT Fahrer Dries Vanthoor und Charles Weerts (beide BEL) haben im #32 BMW M4 GT3 einen Sieg und einen zweiten Platz eingefahren und dadurch ihre knappe Führung in der Gesamtwertung verteidigt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW