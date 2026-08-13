Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent höher bei 26 470,56 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,199 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,404 Prozent fester bei 26 437,35 Punkten, nach 26 331,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 26 409,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 479,45 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,418 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 114,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der DAX bei 24 136,81 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 24 185,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 2,04 Prozent auf 37,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 191,00 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 39,97 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 33,69 EUR) und Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 163,32 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Brenntag SE (-1,34 Prozent auf 60,32 EUR), BASF (-1,31 Prozent auf 50,60 EUR), Daimler Truck (-1,03 Prozent auf 45,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 73,40 EUR) und Symrise (-0,56 Prozent auf 89,16 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 456 346 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,625 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at