Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 1 833,37 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 1 816,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 816,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 833,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 814,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 838,59 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der ATX Prime bei 1 877,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 580,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,96 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 5,04 Prozent auf 12,08 EUR), Rosenbauer (+ 4,17 Prozent auf 40,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,74 Prozent auf 34,65 EUR), Lenzing (+ 2,39 Prozent auf 32,10 EUR) und FACC (+ 2,37 Prozent auf 7,78 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-26,67 Prozent auf 4,40 EUR), ZUMTOBEL (-2,85 Prozent auf 5,46 EUR), Frequentis (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,88 Prozent auf 16,17 EUR) und UBM Development (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 325 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,508 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at