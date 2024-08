Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich fester

Der SMI entwickelte sich am Freitagabend positiv.

Der SMI kletterte im SIX-Handel letztendlich um 0,34 Prozent auf 12 347,46 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,439 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,524 Prozent schwächer bei 12 240,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 305,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 234,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 351,97 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 278,82 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 23.05.2024, einen Wert von 11 966,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 973,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,54 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 117,85 CHF), Sonova (+ 1,46 Prozent auf 298,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 262,10 CHF), Geberit (+ 1,06 Prozent auf 533,60 CHF) und Holcim (+ 0,94 Prozent auf 81,42 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Lonza (-0,89 Prozent auf 559,40 CHF), Logitech (-0,43 Prozent auf 77,94 CHF), Novartis (+ 0,00 Prozent auf 100,40 CHF), Roche (+ 0,11 Prozent auf 283,20 CHF) und Nestlé (+ 0,11 Prozent auf 89,54 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 745 143 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 242,856 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at