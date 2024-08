Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI aktuell

Um 12:09 Uhr springt der SMI im SIX-Handel um 0,06 Prozent auf 12 354,40 Punkte an. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,450 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,074 Prozent schwächer bei 12 338,27 Punkten, nach 12 347,46 Punkten am Vortag.

Bei 12 332,80 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 363,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 241,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der SMI einen Wert von 11 931,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 10 956,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,60 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Novartis (+ 0,52 Prozent auf 100,92 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 89,88 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 284,20 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 534,50 CHF) und Partners Group (+ 0,04 Prozent auf 1 229,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swiss Re (-1,70 Prozent auf 115,85 CHF), Logitech (-1,33 Prozent auf 76,90 CHF), Lonza (-0,75 Prozent auf 555,20 CHF), Sika (-0,56 Prozent auf 265,40 CHF) und Alcon (-0,51 Prozent auf 81,24 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 776 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,102 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

