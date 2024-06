Gute Stimmung in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SMI

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,30 Prozent stärker bei 12 039,97 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,391 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 12 033,82 Punkte an der Kurstafel, nach 12 004,31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 033,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 051,13 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,297 Prozent zu. Der SMI wies vor einem Monat, am 28.05.2024, einen Stand von 11 854,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11 730,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, lag der SMI noch bei 11 183,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,79 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 12 295,18 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,43 Prozent auf 87,68 CHF), Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 1 149,00 CHF), UBS (+ 0,64 Prozent auf 26,54 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,64 Prozent auf 50,12 CHF) und Swiss Re (+ 0,63 Prozent auf 112,45 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Givaudan (-0,41 Prozent auf 4 333,00 CHF), Sika (-0,12 Prozent auf 259,80 CHF), Nestlé (-0,09 Prozent auf 92,06 CHF), Geberit (-0,07 Prozent auf 536,80 CHF) und Richemont (-0,07 Prozent auf 141,90 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 193 119 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 248,265 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

