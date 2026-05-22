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22.05.2026 11:01:50
Guy Savoy Awarded Légion d’Honneur
Guy Savoy, who worked his way up from modest beginnings (and a recent setback), this week became the first chef inducted into the prestigious Académie des Beaux-Arts.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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