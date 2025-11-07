Gyre Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EE5F / ISIN: US4037831033
|
07.11.2025 14:54:01
GYRE THERAPEUTICS, INC. Announces Advance In Q3 Income
(RTTNews) - GYRE THERAPEUTICS, INC. (GYRE) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $3.61 million, or $0.03 per share. This compares with $1.12 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.9% to $30.56 million from $25.49 million last year.
GYRE THERAPEUTICS, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.61 Mln. vs. $1.12 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.01 last year. -Revenue: $30.56 Mln vs. $25.49 Mln last year.
