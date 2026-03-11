HAMAYUU legte Quartalsergebnis vor

HAMAYUU präsentierte in der am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HAMAYUU 1,72 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at