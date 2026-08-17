Hammock präsentierte Quartalsergebnisse

Hammock hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,44 JPY gegenüber 15,00 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hammock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at