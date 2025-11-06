|
06.11.2025 06:31:29
Hammond Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hammond Manufacturing hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,34 CAD. Im letzten Jahr hatte Hammond Manufacturing einen Gewinn von 0,390 CAD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 62,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
