Haemonetics Corp Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Haemonetics Corp (HAE) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $44.74 million, or $0.95 per share. This compares with $37.49 million, or $0.74 per share, last year.

Excluding items, Haemonetics Corp reported adjusted earnings of $61.44 million or $1.31 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.7% to $338.97 million from $348.54 million last year.

Haemonetics Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $44.74 Mln. vs. $37.49 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.74 last year. -Revenue: $338.97 Mln vs. $348.54 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.90 To $ 5.00