Haemonetics Aktie
WKN: 881782 / ISIN: US4050241003
|
05.02.2026 12:24:59
Haemonetics Corp Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Haemonetics Corp (HAE) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $44.74 million, or $0.95 per share. This compares with $37.49 million, or $0.74 per share, last year.
Excluding items, Haemonetics Corp reported adjusted earnings of $61.44 million or $1.31 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.7% to $338.97 million from $348.54 million last year.
Haemonetics Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $44.74 Mln. vs. $37.49 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.74 last year. -Revenue: $338.97 Mln vs. $348.54 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.90 To $ 5.00
Analysen zu Haemonetics Corp.
