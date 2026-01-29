Handel in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,83 Prozent stärker bei 5 087,16 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 5 062,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5 045,41 Punkten am Vortag.

Bei 5 090,55 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 050,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,515 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 4 893,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 787,29 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Wert von 4 559,58 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,62 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 10,98 Prozent auf 67,92 CHF), Siemens (+ 4,13 Prozent auf 261,25 EUR), Rio Tinto (+ 3,79 Prozent auf 70,07 GBP), Roche (+ 2,54 Prozent auf 346,90 CHF) und BP (+ 2,49 Prozent auf 4,67 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-15,04 Prozent auf 166,64 EUR), RELX (-2,74 Prozent auf 26,18 GBP), Rheinmetall (-1,54 Prozent auf 1 816,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,19 Prozent auf 81,97 GBP) und Richemont (-1,00 Prozent auf 147,85 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 12 730 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 471,943 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,83 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at