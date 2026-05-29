Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX

Zum Handelsende legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 25 113,06 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,082 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,136 Prozent höher bei 25 126,35 Punkten, nach 25 092,25 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 040,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 204,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,271 Prozent nach unten. Der DAX stand vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 23 954,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der DAX-Kurs 25 284,26 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der DAX 23 933,23 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3,66 Prozent auf 72,25 EUR), SAP SE (+ 2,41 Prozent auf 155,26 EUR), Zalando (+ 2,19 Prozent auf 23,29 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,00 Prozent auf 190,80 EUR) und GEA (+ 1,37 Prozent auf 55,45 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Beiersdorf (-3,54 Prozent auf 69,18 EUR), Bayer (-3,46 Prozent auf 36,53 EUR), Symrise (-2,44 Prozent auf 79,10 EUR), Siemens Energy (-2,11 Prozent auf 163,24 EUR) und Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 27,86 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 26 292 112 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 208,899 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Mit 6,40 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at