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Index im Blick 31.03.2026 12:26:33

Handel in Wien: So performt der ATX Prime mittags

Handel in Wien: So performt der ATX Prime mittags

Der ATX Prime verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,67 Prozent fester bei 2 647,21 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 629,59 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 629,59 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 648,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 610,75 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 2 840,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 644,70 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 048,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,412 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit PORR (+ 5,99 Prozent auf 36,30 EUR), UBM Development (+ 2,91 Prozent auf 17,70 EUR), CA Immobilien (+ 2,35 Prozent auf 24,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,29 Prozent auf 15,16 EUR) und STRABAG SE (+ 2,15 Prozent auf 85,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Lenzing (-3,93 Prozent auf 23,25 EUR), Addiko Bank (-3,44 Prozent auf 25,30 EUR), Frequentis (-3,04 Prozent auf 70,20 EUR), Marinomed Biotech (-2,77 Prozent auf 14,05 EUR) und AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 50,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 108 844 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 35,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CA Immobilien 24,42 2,43% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 92,50 1,15% Erste Group Bank AG
Frequentis 70,20 -3,04% Frequentis
Lenzing AG 23,70 -2,07% Lenzing AG
Marinomed Biotech AG 14,05 -2,77% Marinomed Biotech AG
OMV AG 63,05 0,56% OMV AG
PORR AG 36,10 5,40% PORR AG
Raiffeisen 36,26 0,39% Raiffeisen
STRABAG SE 85,60 2,15% STRABAG SE
UBM Development AG 17,35 0,87% UBM Development AG
UNIQA Insurance AG 15,12 2,02% UNIQA Insurance AG

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