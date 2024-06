Handel in Zürich: Anleger lassen SPI steigen

Am Montag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,95 Prozent auf 16 120,68 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,112 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 15 954,62 Punkte an der Kurstafel, nach 15 969,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 948,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 120,68 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 936,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 15 307,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 14 753,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Spexis (+ 9,00 Prozent auf 0,04 CHF), Klingelnberg (+ 5,88 Prozent auf 18,00 CHF), BVZ (+ 4,08 Prozent auf 1 020,00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,91 Prozent auf 29,20 CHF) und Meier Tobler (+ 3,88 Prozent auf 32,15 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Molecular Partners (-25,11 Prozent auf 6,74 CHF), GAM (-9,36 Prozent auf 0,21 CHF), Perrot Duval SA (-7,14 Prozent auf 52,00 CHF), Schlatter Industries (-6,11 Prozent auf 24,60 CHF) und MCH (-5,86 Prozent auf 4,18 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 44 286 492 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 251,896 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

