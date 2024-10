Handel in Zürich: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 1 989,47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,112 Prozent auf 1 990,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 987,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 991,16 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,279 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der SLI auf 1 963,14 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 984,59 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 17.10.2023, den Stand von 1 687,35 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,81 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Schindler (+ 3,23 Prozent auf 256,00 CHF), Lonza (+ 2,91 Prozent auf 551,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 49,89 CHF), ams-OSRAM (+ 1,12 Prozent auf 10,36 CHF) und Temenos (+ 0,55 Prozent auf 63,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Nestlé (-2,55 Prozent auf 81,74 CHF), Givaudan (-2,14 Prozent auf 4 300,00 CHF), VAT (-1,59 Prozent auf 365,60 CHF), Swatch (I) (-1,00 Prozent auf 168,15 CHF) und Adecco SA (-0,76 Prozent auf 28,80 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 866 754 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 229,869 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,71 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

