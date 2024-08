Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain

Das macht der SLI am vierten Tag der Woche.

Im SLI geht es im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent aufwärts auf 1 995,25 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,126 Prozent auf 1 990,46 Punkte an der Kurstafel, nach 1 987,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 990,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 995,29 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 980,57 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 1 953,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der SLI mit 1 711,16 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 13,14 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 009,70 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 2,84 Prozent auf 114,05 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 262,50 CHF), VAT (+ 0,59 Prozent auf 440,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,56 Prozent auf 486,40 CHF) und UBS (+ 0,54 Prozent auf 26,18 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sonova (-0,66 Prozent auf 287,00 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 78,32 CHF), Alcon (-0,30 Prozent auf 80,54 CHF), Schindler (-0,09 Prozent auf 232,40 CHF) und Novartis (+ 0,10 Prozent auf 100,36 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die Swiss Re-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 164 979 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,885 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at