Handel in Zürich: SMI sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Der SMI bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 12 150,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,444 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,278 Prozent auf 12 159,22 Punkte an der Kurstafel, nach 12 193,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 168,57 Punkte, das Tagestief hingegen 12 140,21 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,298 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wurde der SMI auf 12 042,78 Punkte taxiert. Der SMI lag vor drei Monaten, am 17.07.2024, bei 12 333,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 814,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,77 Prozent nach oben. Bei 12 483,57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,91 Prozent auf 551,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 49,89 CHF), UBS (+ 0,39 Prozent auf 28,09 CHF), Sonova (+ 0,35 Prozent auf 319,30 CHF) und Holcim (+ 0,31 Prozent auf 83,56 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Nestlé (-2,55 Prozent auf 81,74 CHF), Givaudan (-2,14 Prozent auf 4 300,00 CHF), Logitech (-0,72 Prozent auf 74,20 CHF), Richemont (-0,51 Prozent auf 126,05 CHF) und Swiss Re (-0,26 Prozent auf 116,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 866 754 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,869 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

