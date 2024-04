Handel in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start zu

Der SPI hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent auf 15 173,81 Punkte an. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,903 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,108 Prozent auf 15 171,50 Punkte an der Kurstafel, nach 15 155,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 15 150,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 173,81 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 08.03.2024, den Stand von 15 219,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 644,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, mit 14 648,06 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,15 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit CI Com SA (+ 21,37 Prozent auf 1,59 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,75 Prozent auf 0,14 CHF), ObsEva (+ 5,00) Prozent auf 0,01 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,53 Prozent auf 0,09 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,30 Prozent auf 0,63 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Arundel (-5,56 Prozent auf 0,17 CHF), ONE swiss bank (-5,19 Prozent auf 3,65 CHF), Spexis (-3,69 Prozent auf 0,06 CHF), PSP Swiss Property (-3,12 Prozent auf 114,80 CHF) und Relief Therapeutics (-2,96 Prozent auf 1,31 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 26 361 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 248,328 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at