Hang Seng-Wert China Mobile (Hong Kong)-Aktie: Über diese Dividende können sich China Mobile (Hong Kong)-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Mobile (Hong Kong) am 22.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,39 CNY zu zahlen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 12,56 Prozent an. 91,55 Mrd. CNY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 2,47 Prozent.

China Mobile (Hong Kong)-Aktien-Dividendenrendite

Das China Mobile (Hong Kong)-Papier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die China Mobile (Hong Kong)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der China Mobile (Hong Kong)-Anteilsschein verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 8,52 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der China Mobile (Hong Kong)-Kurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich fast gleich entwickelt.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel China Mobile (Hong Kong)

Für 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,81 CNY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 8,52 Prozent ansteigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel China Mobile (Hong Kong)

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens China Mobile (Hong Kong) beläuft sich aktuell auf 1,467 Bio. CNY. Das China Mobile (Hong Kong)-KGV beträgt aktuell 9,51. Der Umsatz von China Mobile (Hong Kong) betrug in 2023 1,014 Bio. CNY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,20 CNY.

Redaktion finanzen.at