Happiest Minds Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Happiest Minds Technologies gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,22 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,74 Milliarden INR ausgewiesen.

