Harbin High-Tech (Group) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Harbin High-Tech (Group) hat am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Harbin High-Tech (Group) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Harbin High-Tech (Group) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 655,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 452,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at