Harboes Bryggeri A-S veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Harboes Bryggeri A-S hat am 25.09.2024 die Bücher zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 5,49 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Harboes Bryggeri A-S 4,87 DKK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Harboes Bryggeri A-S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 501,9 Millionen DKK im Vergleich zu 488,4 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at