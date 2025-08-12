Harvard Bioscience präsentierte Quartalsergebnisse

Harvard Bioscience äußerte sich am 11.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at