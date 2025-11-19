Havilah Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Havilah Mining präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at