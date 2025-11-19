AMSC Aktie
WKN: 928606 / ISIN: JP3124600002
|
19.11.2025 18:08:13
Heights Capital Just Ditched Its $12.5 Million AMSC Stake. Here’s What That Might Mean.
HEIGHTS Capital Management recently disclosed that it sold out its entire position in American Superconductor, a move that reduced exposure by about $12.48 million.HEIGHTS Capital Management reported in a Form 13F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 14, 2025, that it liquidated its full position in American Superconductor (NASDAQ:AMSC). The fund sold 340,102 shares, bringing its stake to zero, for a value change of $12,478,342.The fund sold out of American Superconductor, removing what was a 3.3% AUM position as of the prior quarter; it now represents 0% of AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
