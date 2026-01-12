Palma Aktie
WKN DE: A2DULV / ISIN: JP3782700003
|
12.01.2026 15:00:00
heise+ | Boox Palma 2 Pro: E-Reader im Smartphone-Format im Test
Der Boox Palma 2 Pro ist ein E-Reader mit Smartphonequalitäten: Mit dem Stylus schreibt man auf farbigem E-Ink, er funkt im 5G-Netz und läuft mit Android.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palma Co.,Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Palma Co.,Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palma Co.,Ltd.
|536,00
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX fester -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel nicht vom Fleck, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.