Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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09.09.2026 09:00:00
heise+ | Legacy-Migration: Der Prozessablauf vom Mainframe in die Cloud
Erfolg verspricht ein codegetriebener, iterativer Ansatz, ergänzt um ein System, das korrektes Funktionieren auf der Zielplattform verifiziert.
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