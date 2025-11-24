Freelancer Aktie
WKN DE: A1W7Z7 / ISIN: AU000000FLN2
|
24.11.2025 07:30:00
heise+ | Was Freelancer 2025 verdienen: Überblick über Honorare und Marktentwicklung
Die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage bekommen auch Freiberufler zu spüren. In vielen Bereichen hat sich das Angebot an Projekten verringert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freelancer Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Freelancer Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freelancer Ltd
|0,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen am Montag in Grün -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.