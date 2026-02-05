Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
|
05.02.2026 10:06:26
Helvetia wird Baloise-Blau - und muss eine Milliarde amortisieren
Helvetia Baloise hat seinen neuen einheitlichen Markenauftritt präsentiert. Neu tritt man als «Helvetia» auf, jedoch im Gewand der Farb- und Schriftwelt von Baloise. Das hat auch buchhalterische Folgen: Die Marke Baloise muss amortisiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Helvetia AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Helvetia AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Helvetia Baloise Holding AG
|214,20
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.