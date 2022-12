Henkel geht mit spanischer Ignis Solarenergie-Kooperation ein - Henkel-Aktie verliert leicht

Henkel will über eine Kooperation mit dem spanischen Energieunternehmen Grupo Ignis die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, speziell Solarenergie, in Europa ausbauen.

Beide Unternehmen haben laut Mitteilung einen "virtuellen Stromabnahmevertrag" (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) mit einer Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet. Der Vertrag gehe einher mit dem Bau von zwei neuen Solarparks in Spanien. Die vereinbarte Strommenge, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, entspricht dem Düsseldorfer Konsumgüterkonzern zufolge dem Bedarf von mehr als 40 Henkel -Produktionsstandorten in Europa.

Die neuen Solaranlagen sollen insgesamt rund 220.000 Megawattstunden pro Jahr produzieren können. Sie sollen in Castilla y Leon und Andalusien entstehen und im Sommer 2024 ans Netz gehen. Einsparen sollen die Anlagen jährlich etwa 72.000 Tonnen CO2-Emissionen verglichen mit der Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern. Der Vertrag mit Henkel decke rund 90 Prozent der gesamten Stromkapazität des Projekts ab.

Die Solarkraftwerke sollen von Ignis gebaut und vollständig betrieben werden. Sie ergänzen ein Portfolio von mehr als 4 Gigawatt an bereits in Betrieb befindlichen Anlagen, die das Unternehmen verwaltet.

Henkel wurde bei dem VPPA von Schneider Electric's Sustainability Business beraten.

Die Henkel-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,39 Prozent auf 65,84 Euro-

FRANKFURT (Dow Jones)