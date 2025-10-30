Herc präsentierte Quartalsergebnisse

Herc lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,28 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 965,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at