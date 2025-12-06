Here Aktie
Here Are My Top 3 Quantum Computing Stocks to Buy in December
Quantum computing has gone through two boom-and-bust hype cycles in under a year, but that doesn't mean the technology is irrelevant. Instead, I think investors are focused on the wrong quantum computing stocks. While many have invested in quantum computing pure plays like Rigetti Computing and IonQ, some of the safer bets are in companies like Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), and Nvidia (NASDAQ: NVDA).All three of these larger companies have established cash flows that don't make quantum computing supremacy as dire as it is for the pure-play companies. As a result, they can take more measured approaches to this innovative technology, and I think it makes them much better buys overall.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
