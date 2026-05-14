Ramp CorpShs Aktie
WKN DE: A0DNY2 / ISIN: US75156P2074
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14.05.2026 14:05:00
Here's When Tesla's Robotaxi Rollout Will Really Ramp Up
The key to Tesla's (NASDAQ: TSLA) investment case is its robotaxi operations; without a robotaxi future, the share price will surely crash. That's why many investors are eagerly following every new unsupervised robotaxi added to its operations in Austin, Dallas, and Houston. Here's what investors can expect for the rest of 2026.The good news is that Tesla is aggressively ramping up its fleet. At the time of writing, the company has 39 unsupervised robotaxis in operation. That might not sound like much, but it's much more than the nine at the start of April or even the 26 at the start of May. However, investors shouldn't expect too much until Tesla releases its next version of Full Self-Driving (Supervised) (FSD) software.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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