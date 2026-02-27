Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
|
27.02.2026 16:46:39
Here's Why Navitas Semiconductor Shares Popped This Week
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) shares rose by 14.8% in the week to Friday, 11 a.m. The move comes after the company impressed the market with its fourth-quarter earnings report. The optimism isn't so much about what the company is now, but rather about what it could become in a few years, particularly if its partnership with Nvidia pays off. The company is focused on gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) power semiconductors. While its roots lie in semiconductors for mobile and consumer products, the company is shifting its focus to higher-growth end markets like AI data centers, grid and energy infrastructure, industrial electrification, and high-performance computing. Management sees the serviceable addressable market (SAM) of these four end markets growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 60%-75% from 2025 to 2030. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Navitas Ltd.
Analysen zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|7,55
|-5,63%
