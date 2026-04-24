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24.04.2026 06:31:29
Hexcel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hexcel hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Hexcel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent auf 494,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 456,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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