HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

HIAG Capital Market Day 2024



08.08.2024 / 07:00 CET/CEST



Einladung



Einladung (PDF) Basel, 8. August 2024 Sehr geehrte Damen und Herren Wir freuen uns sehr, Sie zum diesjährigen Capital Market Day 2024 von HIAG einzuladen: Dienstag, 24. September 2024

08.45 Uhr bis 16.00 Uhr Im Rahmen einer Property Tour stellen wir Ihnen drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vor. Sie erhalten dabei die Chance, diese Areale vor Ort zu erleben und einen detaillierten Einblick in unsere Projekte zu gewinnen. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben. Wann Was Wo 08.45 h Treffpunkt & Einstieg in Car Busparkplatz Sihlquai Zürich Vormittag Arealbesichtigung Altstetten und Cham 12.00 h Stehlunch und Networking Cham, Haltestelle 'Lorzenpark' Möglicher Ausstiegspunkt mittels ÖV oder Shuttle nach Cham Bahnhof Nachmittag Arealbesichtigung Dietikon 16.00 h Ende Busparkplatz Sihlquai Zürich Bitte melden Sie sich bis spätestens am 19. September 2024 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden Die Präsentation wird Ihnen am 24. September 2024 ab 07:00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Webseite zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen. Freundliche Grüsse

HIAG Immobilien Holding AG Marco Feusi

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.90 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.4 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 741’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

