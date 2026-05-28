Highway Infrastructure präsentierte Quartalsergebnisse

Highway Infrastructure hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,80 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Highway Infrastructure 2,74 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Highway Infrastructure im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,08 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at