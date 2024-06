HIS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HIS hat am 14.06.2024 das Zahlenwerk zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -16,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,07 Prozent auf 80,65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 56,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5,95 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 76,68 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at