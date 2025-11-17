HITEJINRO legte Quartalsergebnis vor

HITEJINRO lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 840,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 794,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,37 Prozent auf 665,86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte HITEJINRO 682,04 Milliarden KRW umgesetzt.

